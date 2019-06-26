مجلس محافظة ذي قار يصوت على اقالة المحافظ يحيى الناصري

2019/06/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته ظهر اليوم الأربعاء على إقالة المحافظ يحيى الناصري وإلزامه بعدم اتخاذ أي قرار بإعفاء أو إقالة أي مسؤول.

ويأتي قرار المجلس هذا بعد أن صوت في جلسة سابقة اليوم على عدم القناعة بأجوبة الناصري عن الأسئلة التي طرحت غيابيا بجلسة استجوابه والتي ضمنت 26 سؤا...

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