ايران: زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي اعتبار من يوم غد الخميس

2019/06/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاربعاء، زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي اعتبار من يوم غد الخميس، وتجاوز كمية اليوانيوم المخصب حاجز الـ 300 كلغ.

وقال المتحدث بإسم المنظمة، عباس كمال وندي، ان "بلاده ستبدا اعتبارا من يوم غد، زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز"، مشيرا الى "ارتفاع احتياطي ايران من اليورانيوم المخصب المخصب فوق حاجز الـ 300 كلغ".

واوضح، ان "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمئة لا يحتاج لأكثر من يومين".

وذكر كمال وندي، انه"لا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي وإذا أرادت تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك".

جدير بالذكر ان منطقة الخليج تشهد تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، ولاسيما بعد حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران، وإسقاط الأخيرة طائرة أمريكية، وفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

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