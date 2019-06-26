محكمة تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بابتزاز ‏مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد

2019/06/26 | 15:29

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أكدت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بابتزاز ‏مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.‏

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، اليوم، 26 حزيران 2019، ان "المتهم القي ‏القبض عليه ‏بناء على اوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز ‏مواطنين عن طريق ‏إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم".‏

وأضاف البيان ان "المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وان من بين الحالات التي قام ‏بابتزازهم ‏نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين"، مشيرا إلى ان ‏"المحكمة اتخذت ‏كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً ‏لاحكام القرار160 لسنة ‏‏1983".‏

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