بالوثيقة.. نائب يتقدم بمقترح قانون لتعويض

2019/06/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، بمقترح قانون لتعويض "مجاهدي الحصار"، مؤكداً على أهمية تشريع القانون الذي يعوض العراقيين ممن "صمدوا واستمر بقاءهم محجوزين داخل العراق رغم الظروف الصعبة والجائرة".وقال عواد بحسب الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنه "استنادا إلى المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فاننا نطالب بعرض مقترح قانون تعويض مجاهدي الحصار على جدول الأعمال لتشريعه".وبين، أن "الدستور والنظام الداخلي أشارا إلى تعويض جميع العراقين الذين تحملوا الحصار الجائر وويلاته والذي تسبب لهم بالضرر وسوء المعيشة ونقص الغذاء والدواء وتعرضهم للاعتقال بين الحين والآخر وأخذ عجلاتهم بما يسمى (السخرة) وإجبارهم على التطوع في كثير من الأعمال بأنفسهم وأموالهم بالإضافة إلى إرهابهم يومياً وعيشهم بقلق وخوف من الاعتقال والابتزازات المتكررة وأخذ الأتاوات منهج بحجة دعم الحزب".

واكد عواد، على "أهمية تشريع القانون الذي يعوض العراقيين ممن صمدوا والذين استمر بقاءهم محجوزين في داخل العراق تحت كل الظروف الصعبة والجائرة اسوة بغيرهم الذين تم تعويضهم بقوانين رفحاء وغيرها".

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