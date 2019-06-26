رابطة شريك القرآن الطلابية تحيي يوم الفتوة بتكريم عدد من الطلبة

2019/06/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيّت رابطة شريك القرآن الطلابية في قضاء الرفاعي إحدى تشكيلات مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ذي قار مهرجانها السنوي الأول لتكريم الطلبة المتفوقين في الدراسة الإعدادية, والذي تزامن مع يوم الفتوة العالمي.حيث تضمن المهرجان جملة من الفقرات المنوعة من قراءة القرآن ومحاضرات تثقيفية واعية واستضافة شعراء.أشاد السيد علي اللكاشي من خلال كلمته …

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