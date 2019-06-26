وزير المالية يتراس الاجتماع العاشر لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022

2019/06/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020ـ 2022 .وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية” جرى خلال الاجتماع ، الذي حضره عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ووكيلا وزارتي المالية والصحة ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية وعدد من المدراء […]

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