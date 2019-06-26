نجم مصر خارج أسوار المنتخب لأسباب سلوكية

2019/06/26 | 15:37

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، بالتشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أغيري، استبعاد لاعب المنتخب عمرو

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