حكومة الاقليم تشدد الاجراءات لمنع ادخال

2019/06/26 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

دفع ارتفاع اسعار مادة بيض المائدة في الاسواق المحلية بإقليم كردستان الى لجوء وزير الزراعة والموارد المائية بالوكالة ريباز حملان الى اتخاذ عدة

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