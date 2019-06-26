وفد من الطلبة الباكستانيين يزور مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة

2019/06/26 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من الطلبة الباكستانيين مكتب سماحة المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة وكان في استقبالهم مدير المكتب فضيلة الشيخ عمار الهلالي .حيث ترأس الوفد الباكستاني الدكتور السيد عقيل حيدر الزيدي و هو طالب البحث الخارج و دكتوراه في فرع القرآن و الحديث من جامعة الرضوية .تأتي هذه الزيارة للإستفادة من القانون الجعفري الذي …

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