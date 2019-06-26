مستشار الرئيس الفلسطيني من داخل البرلمـان : اسرائيل تحاول رشوة الشعب الفلسطيني بصفقـة القرن مقابل القدس

2019/06/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نبيل شعث ، مستشار الرئيس الفلسطيني :” ان اسرائيل تحاول رشوة الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل بكل اموال العالم ثمنا للقدس والاستقلالية “.وقال شعث خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد استضافته في لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ، اليوم ان ” هذه فرصة كبيرة لتبادل الافكار مع الاخوة والاشقاء في العراق وهو الداعم العربي […]

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