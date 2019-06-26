خلال حفل على شرفه.. صالح يؤكد سعي العراق تطوير علاقاته مع المملكة

2019/06/26 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق حريص على تطوير علاقات الصداقة مع المملكة المتحدة البريطانية في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.جاء ذلك، خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء اقيمت على شرفه والوفد العراقي المرافق له، مساء الثلاثاء في لانكستر هاوس، وحضرها وزراء الدفاع والتجارة الدولية والتنمية والأمن ومستشار الأمن القومي لرئيسة الوزراء البريطانية ووزير شؤون الخارجية، فضلاً عن شخصيات سياسية مهتمة بالشأن العراقي والشرق الاوسط.

وشدد رئيس الجمهورية حسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، على ان “من اولوياتنا في هذه المرحلة إعادة إعمار العراق وتحسين مستوى الخدمات للعراقيين”.

واشار الى ان “تنظيم داعش الارهابي قد هزم عسكرياً، لكنه مازال يمثل تهديداً حقيقياً وعليه يجب التركيز على محاربته وحسم المعركة معه”، معرباً عن “تقديره وشكره لدور المملكة المتحدة في مساندة العراق خلال حربه على الارهاب وتقديم المساعدات الانسانية للنازحين وتأمين عودتهم الى ديارهم”.

واضاف الرئيس ان “العراق وبريطانيا يمكن ان يلعبا دوراً فاعلاً في استقرار المنطقة”، محذراً من ان “اي تصعيد فيها قد يؤدي الى حروب جديدة”.

بدورهم، رحب الوزراء والمسؤولون من الجانب البريطاني بزيارة رئيس الجمهورية الى بلدهم، مؤكدين انها ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير اسس التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدين موقف بريطانيا الثابت في دعم العراق ومساندته على جميع المستويات.

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