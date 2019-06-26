شركة امريكية نفطية تدفع غرامة 296 مليون دولار لتسوية قضايا رشاوى في العراق

2019/06/26 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … وافقت شركة تكنيك أف ام سي وهي شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة ومزود عالمي لخدمات النفط والغاز ، وفرعها المملوك بالكامل للولايات المتحدة على دفع غرامة مقدارها 296 مليون دولار لتسوية قضية تخص الرشاوى.وقالت وزارة العدل الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “الاتهامات وجهت لشركة تكنيك لدفع رشاوى للمسؤولين […]

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