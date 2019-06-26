التصويت على المضي بتعديل قانون هيئة النزاهة

2019/06/26 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



صوتت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء، على المضي بتعديل قانون هيئة النزاهة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "لجنة النزاهة عقدت اليوم، اجتماعا برئاسة النائب هشام السهيل وحضور أعضاء اللجنة لمناقشة التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة".

وبينت، أن "الاجتماع جرى خلاله مناقشة طلب الحكومة في التريث في إقرار قانون الهيئة".

وأشارت إلى، أن "أعضاء اللجنة صوتوا على المضي بتشريع التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة داخل اللجنة من اجل الإسراع في التصويت عليه وتشريعه".انتهى3

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