لجنة الانضباط تحرم بايش مباراتين ورئيس رابطة الزوراء لنهاية الموسم

2019/06/26 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي، الاربعاء، قرارات بالحرمان والانذار على خلفية حوادث في الدوري الممتاز.

وذكر بيان لاعلام اتحاد الكرة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اللجنة قررت في اجتماعها الدوري استدعاء المشرف والطاقم التحكيمي لمباراة اربيل والنجف يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢-٧ في مقر اتحاد كرة القدم عند الساعة ١٢ ظهرا"، مبيناً ان "اللجنة قررت حرمان لاعب فريق القوة الجوية، ابراهيم بايش، مباراتين على وفق المادة ٥٠ فقرة ٦ من لائحة الانضباط".وأضاف البيان ان "اللجنة قررت حرمان رئيس رابطة فريق الزوراء، امير المالكي، لنهاية الموسم على وفق المادة ٥٠ فقرة ٦"، موضحاً ان "اللجنة قررت توجيه انذار نهائي الى لاعب فريق القوة الجوية، مؤيد العجان، ومثله الى المدرب المساعد، علي عبد الجبار، وايضا انذار نهائي الى جماهير فريقي الزوراء والجوية بسبب إطلاق هتافات غير لائقة، وخلاف ذلك ستكون العقوبة اقسى".وتابع ان "اللجنة قررت ايضاً حرمان لاعب نادي الطلبة، سيف سلمان، مباراتين مع غرامة مالية قدرها مليونان دينار بسبب تصرفه السيء في مباراة النفط والطلبة".انتهى

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