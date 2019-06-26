السكيني: ضعف عبد المهدي يجبر الكتل السياسية على المناورة

2019/06/26 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصف النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”الضعيف”، فيما بين ان “ضعفه” يجبر الكتل السياسية على المناورة.وقال السكيني في حديث متلفز لـ”قناة الرشيد” ، ان “عبد المهدي لم يشغل منصبه كرئيس وزراء”.واكد ان “ضعف عبد المهدي يجبر الكتل على المناورة بينها”، مبينا “نحن مؤمنون بما قاله ...

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