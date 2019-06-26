2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

وصفت كوريا الشمالية تمديد الولايات المتحدة عقوباتها عليها بالعمل العدائي وتحدي صريح للقمة التاريخية ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كوريا الشمالية: تمديد واشنطن عقوباتها ضدنا تحد صريح لقمة سنغافورة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كوريا الشمالية: تمديد واشنطن عقوباتها ضدنا تحد صريح لقمة سنغافورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).