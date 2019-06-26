2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف مكتب مفتش عام وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، عن المبالغ التي تم استرجاعها ومنع هدرها خلال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة العراقية: استرداد أكثر من 25 مليار دينار لخزينة الدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة العراقية: استرداد أكثر من 25 مليار دينار لخزينة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).