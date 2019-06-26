النفط تعلن تعيين وجبة جديدة من خريجي الهندسة الكيمياوية

2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النفط ثامر عباس الغضبان ،الاربعاء، بتعيين 25من خريجي كلية الهندسة الكيمياوية بصفة عقد.

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