النقد الدولي: الطفرة الاقتصادية في فلسطين رهن التزام الجميع

2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الأطراف التزاما سريعا بذلك.

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