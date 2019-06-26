2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RhNJzptQ37A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تجدد الصراع بين الوقفين السني والشيعي في الموصل حول عائديه أملاك الوقفين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تجدد الصراع بين الوقفين السني والشيعي في الموصل حول عائديه أملاك الوقفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).