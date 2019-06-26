البياتي: عبد المهدي لا يبالي لكركوك ويتعامل معها كأنها الصومال

2019/06/26 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، الأربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باللامبالاة تجاه كركوك واستحقاقات المكون التركماني، فيما بين أن حكومة بغداد تتعامل مع محافظة كركوك وكأنها الصومال في حل القضايا السياسية.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اشتراط الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان (الاتحاد والديمقراطي) باحتساب […]

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