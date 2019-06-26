الحداد يترأس اجتماع لجنة التربية النيابية لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه الطلبة في المراكز الامتحانية

2019/06/26 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب اجتماع لجنة التربية النيابية لبحث واقع التربية والتعليم في عموم العراق .وتمت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، و استضافة وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية علي سعد الابراهيمي والكادر المتقدم في الوزارة ، مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم(22) […]

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