وزير العدل يوجه بوضع ستراتيجية عمل جديدة واجراء زيارات ميدانية للدوائر العدلية

2019/06/26 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل القاضي فاروق أمين الشواني، المدراء العامين باجراء زيارات ميدانية الى الدوائر العدلية، داعيا الى وضع ستراتيجية عمل جديدة للدوائر العدلية من شأنها ان تسهم باعتماد اسلوب العمل الالكتروني، ومعايير حقوق الانسان في سجون الوزارة.واكد الوزير ، خلال اجتماع حضره وكيل الوزارة الاقدم، والمدراء العامون في الوزارة، اهمية اعتماد خطط نوعية من […]

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