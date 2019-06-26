الحشد: هناك مبالغات بالحديث عن تحركات داعش في الطوز

2019/06/26 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحسيني في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" تصريحات الشرطة المحلية في صلاح الدين بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز مبالغ فيها"، مبيناً ان" الحركة طبيعية تماما ولا توجد أي خطورة بالملف الامني”.واضاف الحسيني ، ان" الحشد الشعبي ماسك لحدود واطراف القضاء ويتواجد بشكل مستمر على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة الصحراء".انتهى..م.م

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