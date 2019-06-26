2019/06/26 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعتبر النائب عن تحالف الفتحعبد الأمير الدبيان "ملف الدرجات الخاصة أصعب من اكمال التشكيلة الوزارية".

وقال الدبي في تصريح له ان ملف الدرجات الخاصة أصعب من التصويت على اكمال الكابينة الوزارية كون الاحزاب التي تقود البلد لا تلتزم بالدستور، مضيفا ان النظام البرلماني فاشل في العراق.

ون...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبي: ملف الدرجات الخاصة أصعب من اكمال الكابينة الوزارية.. والنظام البرلماني فشل في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبي: ملف الدرجات الخاصة أصعب من اكمال الكابينة الوزارية.. والنظام البرلماني فشل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).