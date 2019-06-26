اندلاع حريق في مبنى بلدية كركوك

2019/06/26 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

اندلع حريق في مبنى بلدية محافظة كركوك.





وقال مصدر امني للنور نيوز، ان “شرارة كهربائية تسببت بحريق في الطابق الثاني لمبنى بلدية كركوك”.





وأضاف، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق”.





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