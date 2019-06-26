تصدير أكثر من 110 ملايين ب/ي من النفط بإيرادات فاقت 7 مليارات دولار

2019/06/26 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (110) ملايين و(737) الفا و(293) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(329 ) مليونا و (737) الف.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (106) ملايين و(675) الفا و (881) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(89 ) مليونا و (555) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(166) الفا و(261) برميلا ، بايرادات بلغت (209) ملايين و(175) الفا و(253) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (895) الفا و(151) برميلا بايرادات بلغت (31) مليونا و(6) الاف و(240) دولارا .

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66،190) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.



(النهاية)

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