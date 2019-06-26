مستشار الأمن الوطني يبحث مع مساعد وزير الخارجية الامريكي أوضاع المنطقة

2019/06/26 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينغر، التطورات السياسية والأمنية في المنطقة بما يصب في صالح استقرارها.

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