2019/06/26 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم نقل كنوز الكتب النادرة في المكتبة المركزية بالعاصمة النيوزيلندية بما فيها نسخة من أول ترجمة إنجليزية للقرآن إلى أرشيف مركز وثائق هذه المدينة.تضمّ هذه المجموعة 1200 نسخة نادرة يتم نقلها إلى موقع جديد.وذلك بسبب المخاوف الأمنية وانعدام الأمن في مبنى المكتبة المركزية ضد الزلازل.قد أصدر هذه الترجمة لمعاني القرآن باللغة الانجليزية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل ترجمة نادرة للقرآن إلى مركز الوثائق النيوزيلندي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل ترجمة نادرة للقرآن إلى مركز الوثائق النيوزيلندي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل ترجمة نادرة للقرآن إلى مركز الوثائق النيوزيلندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).