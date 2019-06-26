متنبئ جوي: ألمانيا ستنافس العراق على لقب أسخن دول العالم

2019/06/26 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، انخفاض درجات الحرارة في عموم لبلاد ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، مبينا أن المانيا ستشهد أجواء حارة كالموجودة بالعراق.وقال عطية، في منشور عي صفحته بالفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن “بعض مدن المانيا تسجل حاليا 40 درجة مئوية ، رغم ان موجة الحر لم تبدأ فعليا […]

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