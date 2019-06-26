السودان.. انقطاع الانترنت يؤثر على العمليات الانسانية

2019/06/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، أن الاضطرابات وانقطاع خدمة الإنترنت في السودان تؤثر سلبًا على عملياتها الإنسانية في هذا البلد.

ويشهد السودان احتجاجات واضطرابات أمنية، ضمن أزمة حكم،

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