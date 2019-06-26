الحديث عن انتشار داعش في الطوز مبالغ فيه

2019/06/26 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي، محور الشمال، علي الحسيني، ان شرطة صلاح الدين بالغت في حديثها بشأن تحركات عصابات داعش الارهابية

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