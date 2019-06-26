2019/06/26 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، الأربعاء، اجتماع أمني رفيع بحضور قيادات الحشد الشعبي، فيما أكد المجتمعون على ضرورة التعاون المشترك وبذل المزيد حفاظا على النصر والاستقرار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شهدت، اليوم، عقد اجتماع أمني ضم آمر اللواء 31 في الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع أمني في بيجي بحضور الحشد يؤكد على التعاون المشترك حفاظا على استقرار القضاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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