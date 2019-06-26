2019/06/26 | 16:52

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العراق يواجه السعودية بكرة الطائرة السبت المقبل

بغداد/..



يغادر وفد منتخبنا بالكرة الطائرة تحت 23 سنة الى البحرين غدا الخميس، للمشاركة في تصفيات اسيا التي تضيفها البحرين.

و سيستهل المنتخب مشاركته في بطولة اسيا بلقاء نظيره السعودي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ويواجه الكويت في الثلاثين منه ، ويعاود منتخبنا المنافسات بمواجهة قطر في الاول من تموز المقبل ، ثم يلتقي صاحب الارض منتخب البحرين في الثالث من تموز المقبل ، على ان يختتم مبارياته بلقاء فلسطين في الرابع من تموز المقبل .





وسيختتم المنتخب تحضيراته اليوم الاربعاء في النجف، ويعود مساء الى بغداد على ان يغادر صبيحة يوم غد الخميس الى العاصمة البحرينية المنامة.





وكان منتخبنا قد انجز تحضيراته للبطولة خلال معسكره في الكوفة بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا تحت اشراف ملاكه التدريبي المؤلف من الدكتور علاء خلف ومساعديه محسن عبد الواحد وامين فاضل ، مشيرا الى ان المنتخب دخل معسكرا تدريبيا في بغداد لاكثر من 15 يوما ، على امل الدخول في معسكر خارجي في بلغاريا ، الا ان انعدام التخصيصات المالية حال دون اقامته ، ليكون معسكر النجف بديلا عنه.انتهى5

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