خالد العطية:الحشد الشعبي أثبت للعالم أنه يتمتع بأقصى درجات الضبط الأخلاقي والعسكري

2019/06/26 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ الدكتور خالد العطية، الأربعاء، ببطولات قوات الحشد الشعبي والتضحيات التي بذلوها في الحرب ضد “داعش”، مؤكدا أن الحشد أثبت للعالم أنه يتمتع بأعلى درجات الضبط الاخلاقي والعسكري.وقال العطية أثناء لقائه في مكتبه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، بحسب بيان للهيئة اطلع عليه وكالة صدى،

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