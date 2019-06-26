توني كروس يعلن موعد اعتزاله !

2019/06/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف "توني كروس" لاعب وسط نادي ريال مدريد عن الموعد المناسب له

لاعتزال كرة القدم نهائيًا كلاعب بعد تجديد عقده في الفترة الأخيرة

حتى 2023.وقال الألماني في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد": "أخترت مدة عقدي

الجديد مع ريال مدريد بوعي كبير، اعتقد أن سن الـ33 مناسبًا لاعتزال

كرة القدم نهائيًا".وتابع: "إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو القطري أو الصيني

بالمستقبل؟ يمكنني رفض تلك العروض، لأنني لن ألعب أبدًا في تلك

البلدان".ووصل "كروس" إلى "سانتياجو برنابيو" في صيف عام 2014، واستطاع أن يفوز

مع الفريق الإسباني بثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى

بطولة للدوري الإسباني كأبرز إنجازاته في الملكي.بينما استطاع مع منتخب ألمانيا حصد لقب كأس العالم 2014 بالبرازيل،

بعد الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف، أحرزه "ماريو جوتزه".

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