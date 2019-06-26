2019/06/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: الكابينة الحكومية بدون وزارة تربية... فهل يتم التصويت الخميس المقبل؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: الكابينة الحكومية بدون وزارة تربية... فهل يتم التصويت الخميس المقبل؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: الكابينة الحكومية بدون وزارة تربية... فهل يتم التصويت الخميس المقبل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).