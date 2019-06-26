بالصور.. مصدر يكشف للفرات أسماء مرشحتي الخنجر لوزارة التربية

2019/06/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر سياسي مطلع، عن أسماء مرشحي المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر لوزارة التربية.

وذكر المصدر {للفرات نيوز} ان" المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر قدم اسمين لمكتب رئيس الوزراء لاختيار احداهن لمنصب وزير التربية وهما البروفيسورة {وصال نجيب العزاوي} و{الدكتورة نغم حامد الفنجان}".وأضاف انه" من المقرر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسمي المرشحتين لمجلس النواب غداً الخميس لغرض التصويت".انتهىبواسطة:علاء الطائي

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