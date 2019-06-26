الفتح: تحركات لاستجواب وزير النفط مطلع الفصل التشريعي المقبل

2019/06/26 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أعلن تحالف الفتح، الأربعاء، عن تحركات لاستجواب وزير النفط ثامر الغضبان مطلع الفصل التشريعي المقبل بشأن عدم التزام الإقليم بصادرات النفط المحددة في الموازنة.وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـ/المعلومة/ إن “تحركات تجري في مجلس النواب لإصدار قرار حاسم حول عدم التزام الإقليم بتسليم صادرات نفط كردستان الى الحكومة المركزية وصرف […]

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