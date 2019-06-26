الصيهود : شعارات الاصلاحات التي صدعتنا بها بعض الكتل السياسية زائفة وبراقة وهي بعيدة كل البعد عن التطبيق

2019/06/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان شعارات الاصلاحات التي صدعتنا بها بعض الكتل السياسية لانهاء الدولة العميقة زائفة وبراقة وهي بعيدة كل البعد عن التطبيق.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : رئيس الوزراء لم يتمتع بالخرية في اختيار كابينته الوزارية ، مبينا ان” الحديث عن إعطائه الحرية باختيار كابينته الوزارية […]

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