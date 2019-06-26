متنبئ جوي: ألمانيا ستنافس العراق على لقب أسخن دول العالم

2019/06/26 | 17:00

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بغداد :سومر نيوز

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، انخفاض درجات الحرارة في عموم لبلاد ابتداء من مطلع الاسبوع المق...

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