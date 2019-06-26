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القضاء الإنكليزي يحسم معركة رياض محرز وكاتي


القضاء الإنكليزي يحسم معركة رياض محرز وكاتي
2019/06/26 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

جرّت كاتالينا ميرافلوريس النجم الجزائري رياض محرز إلى المحكمة، فأصدرت عليه الحكم غيابيا بسبب وجوده ضمن...

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