نائبة عن الفتح: لا توجد معارضة حقيقية داخل البرلمان لغاية الآن

2019/06/26 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، ذهاب بعض الكتل السياسية نحو خيار المعارضة للحكومة بـ”الضحك على الذقون” لعدم تخليها عن المناصب الإدارية التي استحوذت عليها، فيما بينت أن مجلس النواب لا يضم إي معارضة حقيقية حتى الآن.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الذهاب نحو خيار المعارضة محاولة […]

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