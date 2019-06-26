2019/06/26 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اخماد حريق اندلع داخل مبنى مديرية بلدية محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مبنى مديرية بلدية كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل مبنى مديرية بلدية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).