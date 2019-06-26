لجنة الأمن والدفاع : البرلمان يمنح عفواً لمزوري شهادة الابتدائية من منتسبي الاجهزة الأمنية ويعيدهم للخدمة

2019/06/26 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ان مشروع قانون إعادة منتسبي الأجهزة الأمنية من الداخلية والدفاع سيشمل من قاموا بتزوير شهادات دراسية.وقال الزيادي إن “مشروع القانون يشمل عودة منتسبي الداخلية والدفاع ممن اقدموا على تزوير شهادة الابتدائية فقط”، مبينا أن “مشروع القانون يشمل فقط هذه الشريحة دون غيرها”.[…]

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