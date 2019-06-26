2019/06/26 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بعض محافظات جنوب البلاد، ذات الغالبية الشيعية بدء احتجاجات شعبية ضد تجدد أزمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع لهيب صيف العراق.. احتجاجات “الكهرباء” تتزايد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع لهيب صيف العراق.. احتجاجات “الكهرباء” تتزايد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).