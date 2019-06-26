تعرف على الفارق بين الأم والأب

2019/06/26 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

التي تحبك من لحظة أن تفتح عينيك هي أمك...

والذي يحبك بدون أن يظهر في عينيه هو أبوك ..



(فتظلمه)

الأم تقدمك إلى العالم...

الأب يحاول

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