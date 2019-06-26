موجة الحر تصل ذروتها غدا.. وبشرى بالانخفاض

2019/06/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي ،صادق عطية، وصول درجة الحرارة ذروتها يوم غد الخميس في العراق، لافتا الى إمكانية انخفاظها خلال الأيام المقبلة.وقال عطية خلال بيانان موجة الحر الحالية في العراق والشرق الاوسط تبدأ في الانخفاض اعتبارا من يوم الجمعة في الوسط والشمال، واعتبارا من السبت في جميع المدن.[…]

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