الهيئة العامة لاتحاد السباحة: سنطالب الجهات الحكومية بمحاسبة سرمد عبد الاله

2019/06/26 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد عضو الهيئة العامة لاتحاد السباحة عصام السليفاني، ان الاتحاد سيطالب الجهات الحكومية بمحاسبة رئيس الاتحاد سرمد عبد الاله.وقال السليفاني في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “وفدا من الهيئة العامة للاتحاد، سيعمل على مقابلة مسؤولين بالحكومة العراقية لشرح مخطط رئيس الاتحاد المركزي للسباحة سرمد عبدالاله لإيقاف الرياضة العراقية والإطاحة بها […]

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