ماعلاقة معاجين الاسنان وصابون اليدين بهشاشة العظام؟

2019/06/26 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أظهرت دراسة أكاديمية أن مادة كيميائية موجودة في معجون الأسنان وصابون اليدين، لها علاقة بهشاشة العظام، وقد تضاعف فرص إصابة النساء بها.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ”علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي“ إلى أن تحليل أكثر من 1800 امرأة أمريكية، أظهر أن مكون التريكلوسان الذي يشيع استخدامه في المنتجات الاستهلاكية يُحدث زيادة مضاعفة في فرصة تطوير مشاكل كثافة العظام وهشاشة العظام.وقالت صحيفة ”نيويورك بوست“ إن هذه الدراسة البحثية هي الأولى من نوعها التي تربط بعض مكونات معاجين الأسنان والصابون بهشاشة العظام.وتستخدم المادة الكيميائية المسببة للهرمونات بشكل شائع في الأدوات المنزلية مثل الصابون وغسول الفم ومعقمات اليد بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.ويمكن العثور على بعض عناصرها أيضًا في الملابس، وأدوات المطبخ، ومستحضرات التجميل، والألعاب، حيث تستخدم بقصد مكافحة الجراثيم.وكانت إدارة الغذاء والدواء الصينية حظرت استخدام التريكلوسان في الصابون بدون وصفة طبية، بعد أن وجدت اختبارات أجريت على الحيوانات أنها تعطل الهرمونات وأسهمت في تطوير جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.وفي نيسان الماضي، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة قاعدة تحظر استخدامها في المطهرات اليدوية، مع وجود أدلة تثبت أنها فعالة في الحد من التهاب اللثة.انتهى

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